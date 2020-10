20 Ottobre 2020 18:42

Coronavirus: 2 nuovi casi positivi a Villa San Giovanni, si tratta di due concittadini residenti nel quartiere Piale

“Dobbiamo segnalare altri due casi di positività al covid nella nostra Città. Si tratta di due concittadini, residente nel quartiere Piale, già in isolamento domiciliare. Il numero dei contagiati sale a 10”, è quanto c’è scritto nella pagina ufficiale facebook del comune di Villa San Giovanni. “Il Comune ha, da ieri, iniziato la distribuzione di mascherine, partendo dai nuclei familiari più disagiati. Grazie al gruppo della protezione civile comunale sono state già raggiunte oltre 150 famiglie. Si sta apprestando aiuto, con la distribuzione di farmaci e spesa alimentare, alle famiglie in quarantena. Il settore tecnico-urbanistico sta procedendo alle procedure per la sanificazione del territorio”, conclude.