22 Ottobre 2020 18:08

Coronavirus a Reggio Calabria: 3 nuovi casi positivi a Taurianova, è già stata ricostruita la catena dei contatti e che tutti gli interessati sono stati prontamente contattati ed avvisati dalle Forze dell’Ordine

Il Sindaco di Taurianova, Roy Biasi, ricevuta comunicazione dalle Autorità sanitarie, avvisa che “purtroppo la lista dei concittadini positivi al Covid-19 conta ulteriori tre nuovi casi, due dei quali appartenenti allo stesso nucleo familiare e già sottoposti a regime di quarantena. Si rassicura che, come da protocollo di sicurezza, è già stata ricostruita la catena dei contatti e che tutti gli interessati sono stati prontamente contattati ed avvisati dalle Forze dell’Ordine. Si richiama l’attenzione della popolazione, anche in questa ulteriore occasione, sull’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione, sull’osservanza delle corrette norme di igiene e sul rispetto del distanziamento interpersonale, unici rimedi efficaci ed attualmente conosciuti per contrastare il diffondersi del Coronavirus Covid-19″.