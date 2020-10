7 Ottobre 2020 11:53

Coronavirus a Sinopoli: il numero dei positivi è salito a 18 in meno di 72 ore

Continuano a crescere i positivi a Sinopoli, paese della fascia tirrenica aspromontana in provincia di Reggio Calabria, dichiarato “zona rossa” dalla Regione Calabria a causa di focolai scoperti nei giorni scorsi. Il numero dei positivi è salito a 18 in meno di 72 ore, così come riporta la Gazzetta del Sud. Sul posto l’ASL sta effettuando diversi tamponi per ricostruire la catena dei contagi e isolare i positivi così come da protocollo.