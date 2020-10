Coronavirus, nella zona rossa di sinopoli 33 positivi su 500 persone sottoposte a tampone: il 93,4 % della popolazione è negativa al Covid

11 Ottobre 2020 14:02

Coronavirus a Sinopoli, il comunicato della Protezione Civile

“Informiamo la cittadinanza che, come appreso dall’Asp, allo stato attuale a Sinopoli, a fronte di oltre 500 tamponi molecolari effettuati, sono state rilevate 33 persone positive al Covid-19. Ricordiamo che, per motivi di privacy, non conosciamo i nomi delle persone malate e che la nostra Associazione di volontariato può intervenire per l’assistenza nella consegna di viveri o farmaci soltanto se sollecitata dai diretti interessati o dalle autorità competenti. I nostri volontari, in questo senso, stanno già assistendo alcuni soggetti positivi che si trovano in isolamento domiciliare. Molto importante è, in quest’ottica, anche l’opera di alcuni esercizi commerciali del paese, che si stanno prodigando di loro spontanea volontà per aiutare i malati e i loro familiari con consegne a domicilio. Invitiamo pertanto chi avesse bisogno di assistenza nella consegna di farmaci o beni di prima necessità a contattare i numeri comunali 0966961140 e 0966961489, digitando gli interni 7 o 8, o in alternativa il numero della nostra associazione: 3209383272″. E’ questo il post della Protezione Civile.