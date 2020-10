Coronavirus in Sicilia: da domani Villafrati non sarà più “zona rossa”

12 Ottobre 2020 21:56

Coronavirus in Sicilia, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci non ha infatti prorogato l’ordinanza per Villafrati

Da domani, martedì 13 ottobre, il Comune di Villafrati, nel palermitano, non sarà più zona rossa. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci non ha infatti prorogato l’ordinanza dello scorso 4 ottobre, la cui efficacia terminerà a mezzanotte. La decisione è stata presa sentiti l’assessore alla Salute Ruggero Razza e le autorità sanitarie provinciali, a seguito del monitoraggio epidemiologico effettuato stamane nel centro della provincia di Palermo. A condurre la ricognizione sanitaria è stato il Distretto di competenza dell’Asp che ha effettuato i tamponi sugli ospiti della Rsa e sui cittadini in quarantena.