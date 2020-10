Coronavirus Sicilia, Cateno De Luca: “Io e Musumeci abbiamo trovato soluzione per far svolgere regolarmente l’attività fino alle ore 24”

27 Ottobre 2020 13:52

Coronavirus Sicilia. Doppio colpo di scena in tipico stile Deluchiano: possibilità di apertura delle attività fino alle 24; inoltre per il sindaco di Messina il presidente della Regione passa dall’essere “utile idiota” ad un ben più amichevole “Nello”

“Con il buonsenso e la sinergia istituzionale le soluzioni si trovano”. Titola così l’ultimo post apparso sulla pagina Facebook del sindaco di Messina, Cateno De Luca, nel quale preannuncia un’intesa con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, finalizzata a consentire l’apertura delle attività commerciali fino alle 24. In deroga pertanto a quanto stabilito dall’ultimo Dpcm presentato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

De Luca, che ogni tanto dimentica di essere un sindaco e crede di essere un influencer, non rivela ulteriori dettagli rispetto alla soluzione individuata di concerto il presidente della Regione, che nel lessico di De Luca si trasforma improvvisamente da “utile idiota” a “Nello”, come se ad unire i due vi fosse un profondo e duraturo rapporto di reciproco rispetto, e rimanda per ulteriori dettagli all’immancabile diretta Facebook prevista per stasera alle 19. Allo stato attuale è verosimile che la soluzione individuata trovi la propria base normativa nello Statuto Speciale di cui gode la Regione.

“Stasera alle ore 19:00 edizione straordinaria delle nostre dirette sulla pagina fb De Luca Sindaco Di Messina – scrive ancora il sindaco messinese –. Io e Nello abbiamo trovato la soluzione per far svolgere regolarmente l’attività fino alle ore 24:00 ai ristoranti bar pasticcerie ecc ecc della Sicilia”.