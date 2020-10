Coronavirus in Sicilia, Razza: “non ci sarà un nuovo lockdown, se non selettivo in alcune aree”

9 Ottobre 2020 12:04

Coronavirus, in Sicilia la situazione è delicata ma l’assessore Razza rassicura: “la strategia della Regione funziona e sta dando i suoi frutti”

“Nei mesi scorsi il numero di tamponi era bassissimo e quello dei ricoveri dieci volte quelli attuali, quindi la strategia messa in atto dalla Regione sta dando i suoi frutti. Noi stiamo valutando un provvedimento che non vedrà il lockdown se non selettivo in alcune aree”. Lo ha affermato l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, tra gli ospiti del Forum “Meridiano Sanità Sicilia” promosso da The European House – Ambrosetti con la collaborazione del Cefpas, oggi e domani al Teatro Bellini di Catania, sul tema economia e salute nel mondo post Covid-19. “La scelta della Regione – aggiunge infine l’assessore – sarà quella di fare quanto più è possibile test diagnostici per rilevare anche i positivi asintomatici. I tempi di ospedalizzazione ci dicono che il dato medio è di 5-6 giorni, ed è significativamente più basso”.

Sul tema competitività e futuro della sanità in Sicilia e non solo: “I sistemi della salute stanno cambiando in tutto il mondo e anche in Italia. La pandemia ci consegnerà una rete ospedaliera diversa e la sfida sull’essere competitivi ha l’obiettivo principale di evitare i danni che il Coronavirus ha causato ed essere pronti per pessime eventuali minacce di questo genere – evidenzia Razza – . Il modello salute da recuperare deve guardare ai prossimi 10-15 anni; l’economia deve tener conto anche delle riconversioni industriali, ad esempio la riscoperta di settori come quello manifatturiero”. Infine su mascherine e controlli l’assessore sottolinea ancora una volta il ruolo chiave della responsabilità individuale: “Se ogni cittadino non rispetta le regole, avremo perso tutti”.