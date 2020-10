Coronavirus Sicilia, Lupo (Pd): “Notizie su pronto soccorso in tilt; Musumeci ha gravi responsabilità in tutto questo”

29 Ottobre 2020 17:42

Coronavirus Sicilia. Il capogruppo Pd all’Ars, Giuseppe Lupo, attacca il presidente Musumeci sulla gestione dell’emergenza sanitaria: “sottovalutata la necessità di riorganizzare la rete ospedaliera”

“I timori più volte sollevati al governo regionale ed al presidente Musumeci, che continuava a snobbare il nostro allarme, purtroppo iniziano ad essere confermati dalle notizie sui pronto soccorso in tilt”. A dichiararlo Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars.

“A Palermo alcuni pazienti sarebbero addirittura stati assistiti all’interno delle ambulanze poiché non c’è spazio per i ricoveri all’interno delle strutture. Musumeci ha gravi responsabilità in tutto questo – aggiunge Lupo – nei mesi scorsi il governo regionale ha sottovalutato la necessità di riorganizzare la rete ospedaliera in vista della nuova ondata di contagi, ampiamente prevista. E adesso i nodi vengono al pettine”.

“Purtroppo – conclude Lupo – a farne le spese sono i siciliani, che devono subire gli effetti della pandemia sommati a quelli di un governo regionale drammaticamente inadeguato a gestirla”.