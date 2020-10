Coronavirus Sicilia: presentato piano per sottoporre a tampone tutta la popolazione dell’isola

22 Ottobre 2020 17:52

Coronavirus Sicilia. Presentato il programma della campagna straordinaria di screening per l’esecuzione di tamponi rapidi Covid-19 su tutta la popolazione residente nel territorio della Regione

Una campagna straordinaria di screening per l’esecuzione di tamponi rapidi Covid-19 su tutta la popolazione residente nel territorio della Regione Siciliana, promossa dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in collaborazione con l’ANCI Sicilia, è stata presentata ieri pomeriggio durante un incontro in videoconferenza che ha coinvolto oltre 200 comuni dell’Isola.

“La grande partecipazione a questo incontro – hanno spiegato Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani – dimostra una grande attenzione e sensibilità da parte degli amministratori che hanno il compito di tutelare la vivibilità dei territori e la salute dei cittadini. Per contenere il contagio del virus, i cittadini interessati e su base volontaria saranno sottoposti al tampone rapido”.

“Per garantire quanto più possibile il contenimento della pandemia – ha concluso Orlando – è fondamentale mantenere un confronto costante con l’Assessorato regionale alla Salute e con le Asp in modo tale da ricevere aggiornamenti continui sull’evoluzione dei contagi nei territori comunali. L’assessore Razza ha garantito che tra qualche giorno saranno fornite le modalità operative e saranno individuate le aree da destinare all’esecuzione dei test sierologici” .

I comuni, nello specifico, dovranno individuare nel proprio territorio aree o strutture idonee alla campagna di screening con le seguenti caratteristiche: vie di entrata e di uscita esclusive; locali adeguati per il personale sanitario e per lo smaltimento di rifiuti speciali in bio contenimento. Dovranno, inoltre, favorire la divulgazione alla cittadinanza attraverso una opportuna pianificazione degli accessi all’esecuzione dei test.