Coronavirus Sicilia: marito e moglie muoiono a poche ore di distanza in un Comune del palermitano

12 Ottobre 2020 15:18

Coronavirus Sicilia. Nonostante febbre e tosse continuavano a ripetere ai figli che si trattava solo di un forte raffreddore. Non erano stati sottoposti a tampone

Da circa dieci giorni due una coppia di coniugi 80enni di Mezzojuso, comune in provincia di Palermo, era affetta da quella che gli stessi avevano interpretato come una forma di influenza.

Nonostante la tosse e la febbre, infatti, i due anziani continuavano a ripetere ai figli che si trattava solo di un forte raffreddore. Ipotesi rivelatasi drammaticamente falsa.

Nella mattinata di ieri infatti il decesso della donna ed a poche ore quello del marito. A individuare nel coronavirus l’origine dei disagi il personale del 118 che ha immediatamente effettuato le relative analisi sui corpi dei coniugi.

Riscontrata la presenza del virus nell’organismo dei due 80enni, sono scattati i protocolli per il contenimento che hanno portato a riscontrare la positività di altri 12 membri dello stesso nucleo familiare. Adesso, ciò che le autorità competenti stanno cercando di ricostruire è il motivo per il quale, nonostante la sintomatologia presentata dagli 80enni fosse compatibile con quella espressa dal covid19, la coppia di anziani non sia stata sottoposta a tampone. Particolare attenzione si sta prestando alla diagnosi del medico di famiglia.