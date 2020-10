Coronavirus: oggi in Sicilia 984 casi, è record di positivi dall’inizio della pandemia. Boom di guariti e 13 morti [DATI e DETTAGLI]

30 Ottobre 2020 17:16

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia aggiornato ad oggi 30 ottobre

Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Venerdì 30 Ottobre, in merito all’emergenza Coronavirus.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 676.669, su 477.579 persone: di queste sono risultate positive 20.806 (+984). Attualmente sono contagiate 13.564 persone, 6.758 (+153) sono guarite e 484 decedute (+13). Degli attuali 13.564 positivi, 895 (+58) pazienti sono ricoverati – di cui 117 (+2) in terapia intensiva – mentre 12.552 (+761) sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus: in Sicilia 58 ricoveri in più, 153 guariti

Sono 58 i pazienti ricoverati oggi in Sicilia per Coronavirus a fronte dei complessivi 984 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, oggi vede un incremento di 2 pazienti. Il dato dei guariti è pari a 153 persone. Tredici i decessi. I tamponi processati sono stati 7293.

Questo il report dei contagi nelle province: