Coronavirus Sicilia, proclamata la quinta “zona rossa”: è il Comune di Torretta, in provincia di Palermo

22 Ottobre 2020 22:25

Coronavirus Sicilia. Sono 70 i positivi attualmente riscontrati nel Comune di Torretta, in provincia di Palermo, dichiarato “zona rossa” dal Governatore Musumeci di concerto con l’assessore alla Salute Ruggero Razza

Sono 70 i casi di positività al coronavirus accertati nel Comune di Torretta, 4.278 abitanti, in provincia di Palermo. Quadro che ha spinto il Governo regionale a dichiarare il Comune la quinta zona rossa in Sicilia. L’ordinanza, firmata nel tardo pomeriggio di oggi, 22 ottobre, entrerà in vigore a partire dalle ore 14 di domani e rimarrà valida fino alle mezzanotte del 30 ottobre.

Da domani, dunque, all’interno del territorio comunale di Torretta sarà vietata la circolazione a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato, salvo che per situazioni di necessità.

Disposto inoltre lo stop delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e la principale modalità di lavoro sarà quella dello smart-working.

Le altre “zone rosse” attualmente in vigore in Sicilia sono: Galati Mamertino, in provincia di Messina, fino al 25 ottobre; Randazzo, in provincia di Catania, fino al 26 ottobreSambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, fino al 7 novembre; Mezzojuso, in provincia di Palermo, fino al 24 ottobre.