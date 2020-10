15 Ottobre 2020 22:53

Nuovo caso di Coronavirus in Serie B: Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia, annuncia la sua positività attraverso Instagram

Nuovo caso di Coronavirus nel mondo del calcio, questa volta in Serie B. L’attaccante del Brescia Ernesto Torregrossa è risultato positivo al Covid-19. È il secondo contagiato all’interno del club di Massimo Cellino. Torregrossa ha reso nota la sua positivita’ via Instagram: “non ho alcun sintomo e di buono c’è che la mia famiglia sta bene e non e’ stata contagiata… Mi spiace tanto non poter aiutare i miei compagni domani“.