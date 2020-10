Coronavirus, “Pomeriggio 5” e Barbara D’Urso nella “zona rossa” di Sant’Eufemia d’Aspromonte: “i cittadini hanno reagito con dignità” [FOTO]

20 Ottobre 2020 18:06

Coronavirus, “Pomeriggio 5” e Barbara D’Urso nella “zona rossa di Sant’Eufemia d’Aspromonte: “stiamo vivendo un secondo lockdown”

Dal 16 ottobre scorso Sant’Eufemia d’Aspromonte, cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria è “zona rossa” per via di un numero importati di positivi al Covid – 19. Oggi si sono recati nella cittadina vicino Sinopoli, altra “zona rossa” in Calabria, il noto programma di Canale 5 “Pomeriggio 5” e Barbara d’Urso la cui mamma era propria di Sant’Eufemia. “Qui stiamo vivendo un secondo lockdown dopo quello di marzo – afferma un cittadino intervistato da una giornalista del programma Mediaset – ma stiamo vivendo questa condizione con dignità anche se persiste ansia e paura”.