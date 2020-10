Coronavirus, a Sant’Eufemia d’Aspromonte i casi positivi accertati sono soltanto 20 a fronte di un boom di tamponi: contagio molto limitato, situazione sotto controllo

14 Ottobre 2020 15:50

Coronavirus a Sant’Eufemia d’Aspromonte: il post dalla Protezione Civile

“Si comunica ai cittadini che, ad oggi, il numero ufficiale di casi positivi al Covid-19 presenti sul territorio comunale è di 20, dunque tre in più rispetto alla precedente comunicazione.

Ricordiamo inoltre che altri tamponi sono stati effettuati e sono in attesa di essere processati.

L’invito, come sempre, è di attenersi alle fonti ufficiali, seguendo con scrupolo le consuete regole anti contagio, soprattutto alla luce dell’ultimo Dpcm varato dal Governo”. E’ questo il post pubblicato su Facebook dalla Protezione Civile di Sant’Eufemia d’Aspromonte.