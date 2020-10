Coronavirus: Salvini-Meloni-Berlusconi, ‘sede di confronto è Parlamento’

31 Ottobre 2020 20:39

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Oggi il governo ipotizza una ‘cabina di regia’ con le opposizioni. Il ravvedimento appare tardivo. Il centrodestra è sempre stato a disposizione dell’Italia, ma oggi più che mai l’unica sede nella quale discutere è il Parlamento della Repubblica italiana”. Lo affermano in una nota congiunta Mateo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

“Lì -spiegano- sono depositate le numerosissime proposte formalizzate da noi e ignorate dal governo, e lì verranno presentate le altre. Non siamo disponibili, invece, a partecipare a operazioni di Palazzo che sembrano dettate più che da una reale volontà di collaborazione dal tentativo di voler coinvolgere l’opposizione in responsabilità gravi che derivano dall’immobilismo e dalle scelte sbagliate effettuate dal governo”. (segue)