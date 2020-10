Coronavirus Sicilia: sale a 3 il numero delle vittime a Sambuca, Comune nell’agrigentino

17 Ottobre 2020 12:44

Coronavirus Sicilia. È un uomo di 90 anni l’ultima vittima del virus, deceduto questa notte all’interno dell’Rsa presso cui era ospite

Si è verificato un nuovo decesso imputabile al coronavirus, questa notte, a Sambuca di Sicilia, Comune nell’agrigentino.

Si tratta di un uomo di 90 anni ospite presso la stessa Rsa in cui erano ospiti le altre due vittime mietute dal virus nel Comune di Sambuca, dichiarato ormai zona rossa.

Sono circa 60 i contagi accertati presso Sambuca di Sicilia, buona parte dei quali sembrerebbero riconducibili alla casa di riposo in questione presso la quale, inoltre, sembrerebbe esserci un altro ospite in condizioni critiche.

Per contenere la diffusione del contagio, il Prefetto di Agrigento ha disposto un servizio di cinturazione predisponendo presidi fissi delle forze dell’ordine in ciascuno dei 3 varchi attraverso cui è possibile accedere al Comune.