Coronavirus: positivo collaboratore scolastico di Rosarno, chiusa la scuola dell’infanzia di Contrada Bosco

20 Ottobre 2020 21:05

Coronavirus, il sindaco di Rosarno: “l’ASP ci ha appena comunicato che un collaboratore scolastico della scuola dell’infanzia di C.da Bosco è risultato positivo al COVID-19, insieme ai componenti della sua famiglia”

“L’ASP ci ha appena comunicato che un collaboratore scolastico della scuola dell’infanzia di C.da Bosco è risultato positivo al COVID-19, insieme ai componenti della sua famiglia. Di intesa con il Dirigente Scolastico, abbiamo concordato la sospensione immediata delle attività didattiche per l’istituto di Contrada Bosco, e già da domani la scuola sarà chiusa in attesa di definire con l’ASP ulteriori provvedimenti”, è quanto afferma il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. “Purtoppo la situazione continua a peggiorare –prosegue- e nonostante ciò, moltissimi nostri concittadini, continuano a non tenere un comportamento adeguato e rispettoso delle regole anticontagio. Nel recente passato siamo usciti indenni dall’emergenza solemente perchè tutta la cittadinanza ha collaborato in maniera esemplare, ed è quello che dobbiamo continuare a fare. La situazione non può essere controllata e non può gravare solamente sulle spalle dell’Amministrazione Comunale, del Comando Vigili e delle Forze dell’Ordine: senza la vostra collaborazione tutto sarà vano. Quindi rimaniamo il più possibile in casa, evitiamo riunioni di famiglia ed assembramenti, rispettiamo le distanze e indossiamo sempre la mascherina anche all’aperto”, conclude.