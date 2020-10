Coronavirus, nuovo caso positivo a Rosarno. Il sindaco: “evitare allarmismi”

14 Ottobre 2020 18:44

Coronavirus, nuovo caso positivo a Rosarno: si tratta di un ragazzo maggiorenne che non ha nulla a che fare con la vicenda del campo container di contrada Testa dell’Acqua

“Poco fa l’ASP ci ha comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al COVID-19. Si tratta di un ragazzo maggiorenne, che non ha nulla a che fare con la vicenda del campo container di contrada Testa dell’Acqua”, è quanto afferma sul proprio profilo facebook, il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. “Stiamo lavorando con le autorità preposte per ricostruire la eventuale rete di contatti e sono stati già emessi alcuni provvedimenti di quarantena. Vi invitiamo ad evitare allarmismi e a rispettare tutte le misure anticontagio che continuano ad essere fondamentiali per evitare la diffusione dell’epidemia”, conclude.