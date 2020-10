4 Ottobre 2020 13:49

Coronavirus, un caso positivo a Rosarno nel campo migranti: lo comunica il sindaco Idà

“Ieri ci è stato comunicato un caso di positività al Covid-19 nel campo container di contrada Testa dell’Acqua. Grazie alla responsabilità ed al senso di abnegazione dei nostri dipendenti comunali, che stanno collaborando con le forze dell’ordine, si sta allestendo in tempi record, una unità mobile per l’isolamento del positivo e delle persone che hanno dichiarato di avere avuto contratti con quest’ultimo”, è quanto scrive su facebook, il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. “Questa misura speriamo -prosegue– ci consentirà di arginare il rischio di ulteriori contagi e di effettuare una migliore e più incisiva attività di controllo dell’area che sarà presidiata dalle forze dell’ordine h24. Ho più volte denunciato lo condizione di totale abbandono di quel campo container che insiste su un’area di proprietà del CORAP, senza però trovare interlocutori che assumessero iniziative volte al superamento di quella insopportabile condizione di degrado umanitario ed igienico sanitario. In questo momento all’Ente risultano residenti in quell’area 45 soggetti, in realtà è del tutto evidente che vi abitano più di 200 persone. Non siamo più disponibili a tollerare questa clamorosa condizione di illegalità, pertanto superata questa ennesima emergenza, assumeremo tutte le iniziative in nostro potere per rimuovere questa situazione alla radice”, conclude.