Coronavirus a Rosarno: genitore di due bimbi positivo al Covid 19, sospese le lezioni alla “Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio”

16 Ottobre 2020 19:01

Coronavirus a Rosarno, il sindaco Idà: “l’ASP ci ha comunicato che un genitore di due bambini frequentanti l’istituto Maria Asiliatrice “Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio” è risultato positivo al Covid 19″

“L’ASP ci ha comunicato che un genitore di due bambini frequentanti l’istituto Maria Asiliatrice “Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio” è risultato positivo al COVID-19. D’intesa con la Direttrice, abbiamo concordato di sospendere, in via del tutto precauzionale, le attività didattiche in attesa di conoscere l’esito dei tamponi a cui i bambini sono stati subito sottoposti”, è quanto scrive il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. “Stiamo monitorando la situazione costantemente, ma i casi continuano ad aumentare, per questo vi raccomandiamo di rispettare le regole anticontagio. Evitiamo gli assembramenti ed utilizziamo la stessa prudenza che, nel recente passato, ci ha permesso di contenere il rischio di una incontrollata diffusione dell epidemia. Stiamo monitorando anche la vicenda inerente la tendopoli di San Ferindando: 17 tamponi su 30 effettuati sono risultati positivi. Una percentuale allarmante che non possiamo sottovalutate. Ribadiamo di utilizzare la prudenza, tenendo sempre alto il livello di allerta“, conclude.