Coronavirus, altro rinvio in Eccellenza: non si gioca Bovalinese-Boca Nuova Melito

20 Ottobre 2020 11:02

Coronavirus, rinviata a scopo precauzionale la sfida di domani di Eccellenza Calabrese tra Bovalinese e Boca Nuova Melito

Ennesimo rinvio causa Covid in Eccellenza Calabrese. Bovalinese-Boca Nuova Melito non si gioca. La gara, valevole per la quinta giornata di campionato, si sarebbe dovuta svolgere domani all’interno del primo turno infrasettimanale della stagione. Ma a scopo precauzionale, a causa dei numerosi casi nella città di Bovalino, non verrà disputata. Per la Bovalinese si tratta del secondo rinvio di fila, dopo il match non giocato domenica al Longhi Bovetto contro la ReggioMediterranea. Il Boca Nuova Melito invece, oltre a questo recupero, dovrà ripartire dal secondo tempo della sfida contro il Morrone, sospesa per un malore occorso all’arbitro nell’intervallo.