Coronavirus, rinviato il match di Serie D tra Castrovillari e San Luca

14 Ottobre 2020 17:30

Coronavirus, altro rinvio per il Castrovillari: i cosentini non affronteranno il San Luca di Ciccio Cozza questa domenica

“Il Dipartimento Interregionale, a seguito della richiesta inoltrata dalla società ASD Castrovillari Calcio, preso atto della documentazione proveniente dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, e tenendo conto del protocollo predisposto dall’ASL territoriale competente, ha disposto per cause di forza maggiore il rinvio della gara di Serie D San Luca – Castrovillari prevista per domenica 18 Ottobre alle ore 15:00. La gara è stata rinviata a Mercoledì 04 Novembre alle ore 14:30″.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale del club allenato da Cozza. Il Castrovillari infatti, in seguito all’isolamento fiduciario dei propri calciatori dopo aver giocato contro il Paternò (in cui erano stati riscontrati dei contagiati al Covid-19), aveva già richiesto il rinvio del match della 3ª giornata contro il Santa Maria Cilento, che recupererà mercoledì 21 novembre. Tuttavia due giorni fa è arrivata la comunicazione dei tamponi negativi anche agli ultimi due componenti.