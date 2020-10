23 Ottobre 2020 10:48

Tra Serie B e Serie C sono state rinviate ufficialmente due partite per l’emergenza Coronavirus

Due partite sono state ufficialmente rinviate per l’emergenza Coronavirus tra Serie B e Serie C. Si tratta di Reggiana-Cittadella e Catanzaro-Palermo. La prima è stata posticipata a data da destinarsi dopo la richiesta inviata dal club emiliano in seguito ai 16 positivi riscontrati ieri. La seconda è stata invece rinviata al 4 novembre dopo i contagiati emersi nella squadra rosanero che hanno impedito anche l’inizio del match con la Turris.