Coronavirus, Ricciardi: “proposti stop mirati in regioni con Rt sopra 1”

16 Ottobre 2020 12:47

Coronavirus, le parole di Walter Ricciardi consigliere del ministro della salute per l’emergenza Covid

“Data la situazione molto grave di circolazione del virus, abbiamo indicato chiusure mirate nelle regioni con altissima circolazione del Sars-Cov2 finalizzate a consentire lo svolgimento delle attivita’ scolastiche e produttive. Le chiusure, nelle zone dove l’indice di contagio e’ superiore a 1, dovranno riguardare punti di aggregazione come circoli, palestre, ed esercizi commerciali non essenziali. Mentre lo smart working dovrebe diventare la forma ordinaria di lavoro in tutto il Paese. Punto cruciale e’ la sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico e il loro rafforzamento“. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute per l’emergenza Covid e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facolta’ di medicina della Cattolica di Roma