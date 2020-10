Coronavirus, Ricciardi: “consigliamo riduzione quarantena a 10 giorni”

9 Ottobre 2020 11:15

Coronavirus, le parole di Ricciardi (Oms) a Sky Tg24

“La quarantena secondo noi puo’ essere ridotta a 10 giorni come si fa in Germania, con un tampone invece di due tamponi. E’ qualcosa che stiamo dicendo come consiglieri scientifici del ministro Speranza e spero che il Governo lo prenda in considerazione“. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24 Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms) e consulente del ministro della Salute. “Stiamo analizzando – ha spiegato – quello che ha fatto la Germania, che ha ridotto la quarantena per i soggetti sospetti da 14 a 10 giorni con un solo tampone negativo per autorizzare la fine della quarantena. E’ un’ipotesi che puo’ essere presa in considerazione, deve essere valutata dal Cts e poi puo’ essere deliberata”. Dal punto di vista “dell’evidenza scientifica perde qualcosa, ma consente una gestione dell’epidemia piu’ agevole in questo momento in cui i casi sono piu’ di 4mila al giorno”.

Coronavirus, Ricciardi: “sottovalutato il rischio della seconda ondata”

“E’ stato sottovalutato il fatto storico che tutte le pandemie hanno una seconda ondata piu’ pericolosa della prima” e “rispetto a quello che ci aspetta, cioe’ una pressione enorme con l’arrivo dell’influenza, bisognava rafforzare il sistema di testing allargandolo a tutte le strutture, sia pubbliche che private che sono in grado di farlo, e poi con i pronto soccorso che in molti casi non hanno ancora fatto i percorsi differenziati“. Cosi’ a Buongiorno, su Sky TG24 Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Oms e consulente del ministro della Salute parlando della quantita’ di tamponi effettuata quotidianamente. “La rilassatezza che si e’ determinata in tutti a partire dall’estate”, ha proseguito Ricciardi, “ha determinato un abbassamento della guardia. Ora ci sono Regioni che si sono fatte trovare piu’ o meno preparate, e la mia preoccupazione e’ che questa preparazione non sia ancora adeguata a maggior ragione per quando arrivera’ l’influenza, e ci sono altre Regioni che si sono fatte trovare piu’ impreparate, cioe’ non hanno aumentato quella capacita’ di testing che era presumibilmente necessaria e si e’ rivelata assolutamente necessaria”. “Non voglio colpevolizzare le Regioni – ha sottolineato Ricciardi – so che ieri alcuni presidenti si sono risentiti per le mie dichiarazioni, ma voglio sottolineare che di fronte a una pandemia da virus respiratorio bisogna lavorare tutti insieme e basare le decisioni sull’evidenza scientifica“.

Coronavirus, Ricciardi: “non è mutato, stessa patogenicità degli inizi”

Il virus responsabile di Covid-19 “non è mutato, se non in modo marginale. La virulenza e la patogenicità sono le stesse degli inizi della pandemia in tutto il mondo. Questa è un’evidenza scientifica molto forte, che è stata alterata da alcune dichiarazioni anche di autorevoli colleghi, soprattutto clinici che non hanno capito bene che i pazienti che loro vedono, il numeratore, non corrispondono alla verità assoluta ma a un importante input che deve essere rapportato al denominatore della popolazione“. Lo ha affermato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma, nella lettura magistrale tenuta questa mattina al XXVI Congresso nazionale della Società italiana di neonatologia, in corso a Venezia. “Per l’Organizzazione mondiale della sanità ieri è stato il peggior giorno sia per numero di contagi che, purtroppo, di decessi“, ricorda Ricciardi.

Coronavirus, Ricciardi: “in Lombardia letalità più alta al mondo”

“La letalità per Covid-19 al nord Italia è stata peculiare. In Lombardia è stata la più alta del mondo, il tasso di letalità nella regione è stato il doppio del Belgio, che è stato il peggiore. Un eccesso di mortalità impressionante sotto tutti i punti di vista, soprattutto nelle fasce anziane“. Lo ha sottolineato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma, nel suo videointervento al congresso nazionale della Società italiana di neonatologia (Sin), in corso a Venezia. “In Lombardia nella prima parte dell’epidemia il virus ha avuto una diffusione estremamente importante e ad un certo punto esponenziale. Oggi noi abbiamo sostanzialmente la stessa virulenza e patogenicità degli inizi in tutto il mondo“, ha aggiunto Ricciardi.

Coronavirus, Ricciardi: “chiusura delle scuole da scongiurare così come il lockdown”

“La chiusura della scuola e’ assolutamente da scongiurare cosi’ come e’ assolutamente da scongiurare un lockdown generale. In questo momento non c’e’ nessuna ipotesi di chiusura di esercizi commerciali o attivita’, si sta solo pensando a quali sono le possibili attivita’ che prevedono assembramenti ingiustificati che riguardino attivita’ non primarie che possono essere in qualche modo limitate“. Cosi’ a Buongiorno, su Sky TG24 Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Oms e consulente del ministro della Salute.