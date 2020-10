Coronavirus a Reggio Calabria: segnalazione errata, il sindaco di Gerace revoca ordinanza di quarantena

23 Ottobre 2020 14:11

Il Sindaco della Città di Gerace Giuseppe Pezzimenti rende noto alla Cittadinanza che nella giornata di ieri, su segnalazione di un Comune della Locride, sono state emesse delle ordinanze di quarantena obbligatoria nei confronti di concittadini presumibilmente venuti a contatto con soggetti positivi al Covid 19. Le ordinanze verranno revocate nella giornata odierna dopo aver preso atto che la segnalazione è risultata errata. In via precauzione l’Amministrazione Comunale di Gerace, per come voluto dal Sindaco Pezzimenti, ha deciso di procedere immediatamente alla sanificazione dei Plessi Scolastici. Al momento sul territorio comunale non vi sono casi di positività al Covid 19, né vi sono certezze di contatti con presunti positivi al Coronavirus. Il Sindaco e i Servizi Comunali preposti continueranno a vigilare ed intervenire tempestivamente in caso di necessità. Il Sindaco Giuseppe Pezzimenti raccomanda ai Cittadini di osservare tutte le prescrizioni previste dai DPCM in vigore e ridurre gli spostamenti a quelli strettamente necessari.