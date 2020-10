6 Ottobre 2020 16:22

Coronavirus a Reggio Calabria, l’uomo nei giorni scorsi era stato spostato dal reparto di malattie infettive alla terapia intensiva

Si registra oggi dopo 5 mesi, un nuovo decesso da Coronavirus presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. L’uomo era stato ricoverato in Malattie Infettive e da pochi giorni era stato trasferito in terapia intensiva per l’aggravarsi delle condizioni di salute. Sale a 19 quindi il bilancio delle vittime a Reggio Calabria. Rimangono invece ricoverati in reparto 8 pazienti affetti da Covid-19.