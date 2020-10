Coronavirus a Reggio Calabria, Giannetta: “al Gom scongiurata la crisi di personale. In due giorni trovata la soluzione”

24 Ottobre 2020 11:38

Per dare rinforzo al personale medico del Gom di Reggio Calabria sono state sbloccate le assunzioni per ben 209 figure professionali

“Sono davvero molto soddisfatto dello sblocco delle assunzioni di ben 209 figure per il nostro Ospedale”. Lo dichiara Domenico Giannetta, Consigliere regionale di Forza Italia. “Il generale Cotticelli ha mantenuto gli impegni presi con me in Cittadella e ha provveduto immediatamente ad autorizzare la direzione sanitaria a procedere. Con il potenziamento straordinario ed urgente della dotazione organica in questa fase critica – dichiara ancora Giannetta – abbiamo compiuto il primo passo, imprescindibile, per evitare il collassamento dei reparti e consentire al nostro fondamentale presidio sanitario di affrontare, con più forza, la seconda ondata epidemica. Un tempismo – continua Giannetta – che rappresenta la giusta risposta al lavoro incessante dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario e parasanitario del nostro ospedale, che si spendono, quotidianamente, senza riserve e con turnazioni veramente faticosissime. A loro va il mio personale ringraziamento – continua ancora il consigliere forzista – unitamente al ringraziamento al commissario Cotticelli, per la sensibilità dimostrata, e alla direzione sanitaria del Gom per lo spirito di appartenenza e la dedizione per la tutela della nostra salute. Stiamo attraversando una fase delicata che ci coinvolge totalmente come cittadini. Aiutiamo i nostri ospedali con la massima attenzione alla prevenzione del contagio. Vedo ancora troppa gente prendere con leggerezza la mascherina. Usiamola sempre – esorta Giannetta – con un gesto semplice proteggiamo noi stessi e gli altri”.