Coronavirus a Reggio Calabria: nuovo caso positivo a Villa San Giovanni, è collegato ai due casi precedenti

7 Ottobre 2020 12:45

Coronavirus a Reggio Calabria, il caso di Villa San Giovanni è legato ai due precedenti e si trova da qualche giorno in isolamento domiciliare

“Dobbiamo comunicare un nuovo caso di positività al coronavirus nella nostra Città. È collegato ai due precedenti e si trova già da qualche giorno in isolamento domiciliare. L’ASP sta procedendo ad isolare tutte le persone che possano essere entrate in contatto con i soggetti positivi. Tutti i cittadini che sono entrati in contatto con i soggetti positivi si sono posti in isolamento domiciliare volontario. Il Sindaco f.f. è i contatto continuo con tutti i medici di base che hanno in cura le persone coinvolte e che devono essere ringraziati per la professionalità, l’umanità e la collaborazione dimostrata in questi frangenti così delicati“. E’ questo il messaggio pubblicato su facebook dal Comune di Villa San Giovanni.