Coronavirus in Provincia di Reggio Calabria: un altro caso positivo a Villa San Giovanni

14 Ottobre 2020 12:13

Coronavirus a Reggio Calabria, il comunicato del Comune di Villa San Giovanni

“Purtroppo dobbiamo comunicare un altro caso accertato di positività al covid. Non è collegato all’evento funebre dei casi precedenti. Invitiamo tutta la cittadinanza a porre la massima attenzione al rispetto rigoroso delle regole anticovid al fine di evitare la diffusione della pandemia. Ora più che mai è necessaria la collaborazione di tutti per evitare che il virus si propaghi tra i giovani che possono essere i maggiori trasmettitori all’intera comunità. Dobbiamo tutelare e proteggere soprattutto gli anziani e gli ammalati che sono i soggetti più a rischio perché fragili e, per tale motivo, esposti a contrarre il virus con effetti gravi. Villa ha risposto benissimo nella Fase 1. Non disperdiamo il grande lavoro ed i notevoli sacrifici fatti. Oggi il Sindaco invierà una lettera alle associazioni per lavorare in sinergia alla sensibilizzazione della comunità. Cosi come chiederà la massima collaborazione alle forze dell’ordine, ringraziandole per egregio lavoro finora svolto ed invitandole a profondere il massimo sforzo in questa fase delicata”. Questo il post pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Villa San Giovanni.