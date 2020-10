Coronavirus a Reggio Calabria: nuovo caso positivo a Taurianova, è in quarantena domiciliare

8 Ottobre 2020 18:36

Coronavirus a Reggio Calabria: in quarantena anche i soggetti scoperti con il contract tracing

“Si informa la cittadinanza che, in data odierna, è stato accertato un nuovo caso di positività al Covid-19. Anche in questa occasione, alla luce delle condizioni di salute, i sanitari hanno disposto la sottoposizione al regime di quarantena domiciliare obbligatoria. Si rassicura la cittadinanza circa l’avvenuto contract tracing di tutti i soggetti interessati, già posti in isolamento domiciliare. Si rinnova, ancora una volta, la raccomandazione all’osservanza di tutti i provvedimenti in vigore”. E’ questo il post pubblicato sul facebook dal Comune di Taurianova.