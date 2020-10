Coronavirus a Reggio Calabria, primo caso all’istituto magistrale Gullì: classe in quarantena come da protocollo, è la nuova normalità

14 Ottobre 2020 13:40

Coronavirus a Reggio Calabria, la classe dell’Istituto Magistrale Gullì è stata posta in quarantena come da protocollo

I ragazzi e gli insegnanti positivi al Coronavirus quest’anno saranno una quotidianità in tutto il mondo quindi ci si deve abituare che la scuola come da protocollo, rispetterà le norme e procederà con tutte le regole imposte dal Governo per contrastare il Covid. Ogni giorno scriviamo di casi positivi in diversi istituti ma questo non deve spaventare i genitori che vivono la situazione “impanicati” e pensano di avere figli untori casa casa.

Questa mattina stiamo ricevendo in redazione numerose segnalazioni di nuovi casi, ma sono pochi quelli realmente accertati dalle autorità competenti. Si tratta nello specifico, di due soggetti (un docente e un alunno) che frequentano Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” e un primo caso anche all’istituto magistrale Gullì, che fino al momento era uno dei pochi rimasti “indenne” al Coronavirus tra le scuole di Reggio Calabria. Come da protocollo il Dirigente del magistrale ha prontamente provveduto ad informare l’ASP e a mettere in quarantena l’intera classe, la 4A del corso di Scienze Umane, dopo la positività di una ragazza risultata però asintomatica. L’auspicio del Preside e di tutti i colleghi è ovviamente quello di avere un primo e unico caso isolato anche se tutti sappiamo che in questo nuovo mondo in cui dobbiamo convivere con la pandemia, a scuola sarà la norma avere nuovi casi quasi quotidiani, ma l’importante è mantenere la calma e procedere come stanno procedendo tutti i Dirigenti all’individuare subito i casi e isolarli. Va in quarantena soltanto la classe, e tutti gli altri alunni dell’istituto procedono le lezioni regolarmente.

Tutti i casi in questione sono asintomatici e non destano alcuna preoccupazione sanitaria.