Coronavirus a Reggio Calabria: altri 2 nuovi casi a Taurianova: attivati i protocolli e tracciati i contatti

12 Ottobre 2020 12:51

Coronavirus a Reggio Calabria: positivi due soggetti a Taurianova, si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare dell’ultimo caso segnalato

“Si informa la cittadinanza che, in data odierna, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha accertato la positività al Covid-19 di ulteriori 2 (due) nuovi soggetti, residenti nel nostro comune. Si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare dell’ultimo caso segnalato.

Si rassicura che il tracciamento dei contatti è già avvenuto e che sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza previsti.

Il Sindaco raccomanda la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni emanate in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, ed in particolare l’uso della mascherina e del distanziamento interpersonale”. Lo afferma tramite il profilo facebook il Comune di Taurianova.