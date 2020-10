Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Reggio Calabria: 3 casi a Palmi, 3 a Polistena, 3 a Cinquefrondi, 1 a Scilla. Tutti i DATI Comune per Comune [DETTAGLI]

31 Ottobre 2020 22:46

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Reggio Calabria: oggi 59 nuovi casi positivi nell’Area Metropolitana

Si registrano 60 nuovi casi positivi al Covid 19 e 26 guariti, nella giornata di oggi, nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Rispetto ad una settimana fa, la curva epidemiologica è in calo. In questo ultimo giorno di ottobre si registrano positività in quasi tutti i paesi della Provincia, in particolare registriamo i 3 casi sia a Palmi, sia a Polistena e sia a Cinquefrondi.

I dati Comune per Comune: