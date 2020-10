Coronavirus, il sindaco di Capo d’Orlando lancia raccolta fondi a favore della zona rossa di Galati Mamertino

23 Ottobre 2020 13:48

Coronavirus Sicilia. Il sindaco di Capo d’Orlando: “ Galati soffre e soffre l’intero comprensorio dei Nebrodi ma è una situazione che può riguardare ogni comune per questo dobbiamo fare leva sullo spirito di solidarietà reciproca”

“Aiutiamo Galati” è l’appello lanciato dal Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì con un video sulla sua pagina Facebook.

La zona rossa istituita nel Comune dei Nebrodi e prorogata fino al 25 ottobre ha infatti inevitabilmente generato problemi di natura sociale ed economica per molte famiglie galatesi.

“Galati soffre e soffre l’intero comprensorio dei Nebrodi – commenta il Sindaco Ingrillì – ma è una situazione che può riguardare ogni comune per questo dobbiamo fare leva sullo spirito di solidarietà reciproca”.

Chi volesse, dunque, può fare un bonifico sul conto corrente attivato per l’emergenza Covid-19. Il Codice Iban per chi volesse effettuare donazioni online è: IT63Q0760116500001049349853.

Nella causale del versamento bisogna specificare: Contributo emergenza Covid-19 Galati Mamertino.

In alternativa, è possibile consegnare generi alimentari non deperibili alla sede della Protezione Civile di contrada Pissi. Saranno i volontari a consegnare i beni di prima necessità alle famiglie bisognose, così come concordato con l’Amministrazione Comunale di Galati Mamertino.