Coronavirus in provincia di Reggio Calabria: il Comune di Riace è al momento Covid free

26 Ottobre 2020 15:31

Al momento è stata emessa ordinanza di quarantena in attesa di tampone a 2 soggetti che potrebbero essere venuti in contatto con una persona positiva residente in un altro Comune

“Si comunica alla cittadinanza che nel nostro Comune ad oggi nessun caso di positività al Covid-19 si è verificato o è stato comunicato dalle autorità sanitarie”. E’ quanto si legge in un comunicato del Comune di Riace. Il messaggio dunque spegne l’allarmismo che si era generato gli ultimi giorni a causa dell’aumento del numero dei contagi in tutta la provincia di Reggio Calabria. “È stata emessa ordinanza di quarantena in attesa di tampone a 2 soggetti – precisa la nota – che potrebbero essere venuti in contatto con una persona residente in altro Comune. Quarantena che ovviamente sarà immediatamente sospesa se l’esito sarà negativo. Invitiamo tutti a non diffondere inutili allarmismi che allo stato attuale non sono assolutamente giustificati. Qualsiasi aggiornamento sarà immediatamente comunicato”.