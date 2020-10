Coronavirus, cambia il protocollo nel mondo del calcio: consentiti i tamponi rapidi, ecco le novità

31 Ottobre 2020 10:20

Cambia il protocollo del calcio in materia di Coronavirus: consentiti i tamponi rapidi, ridotte le tempistiche per il ritorno in gruppo

La Federcalcio ha reso noto l’aggiornamento del protocollo in materia di Coronavirus che riguarda Serie A, B e C maschile, Serie A femminile e arbitri. Il cambiamento è stato dettato alla luce degli ultimi DPCM e delle ordinanze varate dal Ministero della Salute, nonchè in base ai dati epidemiologici e alle nuove acquisizioni scientifiche effettuate negli ultimi mesi. La novità principale è la possibilità da parte dei club di utilizzare i tamponi rapidi, sia per i test di routine previsti entro le 48 ore dalla partita, sia per quelli richiesti il giorno stesso della gara per gruppi squadra con positività al Coronavirus già documentate.