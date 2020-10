Coronavirus, la protesta una ristoratrice: “come faremo a fare la spesa? La gente muore di fare. Lo Stato ci aiuti realmente” [VIDEO]

25 Ottobre 2020 18:30

Coronavirus, la protesta una ristoratrice: “non siamo noi i focolai dei contagi, come faremo a fare la spesa? La gente muore di fare, mi sono rotta i coglioni, lo Stato ci aiuti realmente”

“Siamo abbandonati a noi stessi, lo Stato ci aiuti realmente. I piccoli imprenditori sono presi per il collo per vendere l’attività per due spicci per evitare il suicidio e mantenere la famiglia”, è chiaro il grido d’allarme di una ristoratrice romana durante una protesta notturna. “Non siamo noi i focolai dei contagi, nei ristoranti adottiamo tutte le precauzioni possibili. Da lunedì come faremo? I miei dipendenti sono molto preoccupati. Come faremo a fare la spesa? La gente muore di fame. Mi sono rotta i coglioni”, conclude.