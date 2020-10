Coronavirus, il post delirante della sorella di Cristiano Ronaldo: “la pandemia è una farsa, CR7 inviato da Dio” [FOTO]

14 Ottobre 2020 17:21

Coronavirus, Cristiano Ronaldo positivo: il post shock della sorella – Nelle ultime ore il mondo dello sport è stato sconvolto dalla notizia della positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus è risultato positivo al tampone mentre si trovava insieme ai compagni del Portogallo, convocato per le sfide di Nations League, ed è stato posto in isolamento prima di rientrare in Italia per trascorrere la quarantena.

Coronavirus, Cristiano Ronaldo positivo: il post shock della sorella – A fare ancor più notizia è stato il post pubblicato su Instagram dalla sorella Katia Aveiro che ha etichettato la pandemia come ‘una farsa’, chiedendo alle persone di aprire gli occhi su quanto stia realmente succedendo: “se Cristiano Ronaldo deve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è un Predestinato, è stato davvero inviato da Dio. Grazie! Credo che oggi in migliaia arriveranno a credere tanto in questa pandemia, nelle prove e nelle misure prese come me… la più grande frode che abbia mai visto da quando sono nata. Una frase che ho letto oggi e che ho applaudito alzandomi in piedi: ‘Basta con questo mondo di burattini‘. Qualcuno che apra gli occhi, per favore“.