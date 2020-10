Coronavirus, positivo anche Ronaldinho: le condizioni di salute del fuoriclasse brasiliano

26 Ottobre 2020 09:29

Ronaldinho positivo al Coronavirus: il fuoriclasse brasiliano, ex Milan e Barcellona, annuncia attraverso i social di aver contratto la malattia

Il Coronavirus sembra essersi particolarmente accanito contro i grandi dello sport nelle ultime settimane. Sono stati tanti infatti gli sportivi che hanno annunciato la propria positività al Covid-19: da Cristiano Ronaldo a Valentino Rossi, da Fabio Fognini a Federica Pellegrini e molti altri colleghi di diverse discipline. L’ultimo in ordine cronologico a risultare positivo al tampone è stato Ronaldo de Assis Moreira, meglio conosciuto come Ronaldinho, indimenticabile fuoriclasse brasiliano ammirato con le maglie del Barcellona e del Milan. ‘Dinho’ attraverso Instagram ha rassicurato i fan spiegando: “ho fatto il test per il Covid-19 e sono risultato positivo: sto bene, sono asintomatico. Un grande abbraccio a tutti“.