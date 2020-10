Coronavirus, positivo il presidente della FIFA Gianni Infantino: è sintomatico e in isolamento

27 Ottobre 2020 17:09

Gianni Infantino positivo al Coronavirus: il presidente della FIFA presenta sintomi di lieve entità e si trova in regime di autoisolamento

Il Coronavirus continua a contagiare le figure legate al mondo del calcio. Dopo la presunta positività di alcuni calciatori della Lazio, fra i quali anche Immobile e Luis Alberto, nel pomeriggio odierno si apprende la notizia che anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo la stessa FIFA con un comunicato stampa nel quale si legge: “il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ricevuto oggi la conferma di essere risultato positivo al coronavirus. Il presidente che presenta sintomi lievi si è subito messo in autoisolamento e rimarrà in quarantena per almeno dieci giorni“.