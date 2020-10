Coronavirus, positivo dirigente della Cittanovese. Negativi tutti gli altri tamponi, squadra in isolamento

6 Ottobre 2020 14:13

La Cittanovese Calcio ha comunicato che un proprio dirigente è risultato positivo al Coronavirus. Negativi invece tutti gli altri tamponi

Nuovi aggiornamenti sui tamponi effettuati dalla Cittanovese dopo il rinvio della gara di Rende (i giallorossi nei giorni scorsi avevano effettuato un test amichevole contro il Gallico Catona, da cui era risultato positivo un calciatore). Come comunicano i canali ufficiali del club reggino, è risultato positivo il dirigente Girolamo Guerrisi, da subito in isolamento domiciliare.

“La famiglia giallorossa – si legge su Facebook – è vicina al suo dirigente Girolamo Guerrisi, risultato positivo al Covid – 19 nella giornata di ieri. Una notizia che ha raggiunto al cuore il Cittanova Calcio e la Comunità cittadina di Cittanova. Un fulmine che il nostro dirigente non ha nascosto, anzi, ha comunicato immediatamente con assoluto senso di responsabilità. Lo stile giallorosso è anche questo. La fiducia e la serenità dimostrate da Guerrisi, da subito in isolamento domiciliare, sono strumenti preziosi a cui ci affidiamo tutti. Un esempio che tornerà utile anche in futuro. Per il nostro mondo sono giornate di apprensione e di intenso lavoro, condivise con chi il calcio lo ama davvero, quotidianamente, al di fuori da chiacchiericcio e dalle polemiche. Domenica la prima squadra scenderà in campo contro il Marina di Ragusa al “Morreale – Proto”. E sabato la Juniores sarà di scena a San Fili per la partita contro il Rende. Il calcio va avanti. Con responsabilità, coraggio e speranza. Ai tifosi chiediamo si starci accanto e di condividere solo informazioni certe e ufficiali. È un momento delicato. Stringiamoci forte: ne usciremo tutti più consapevoli e forti”.

Sempre come comunicato dalla pagina Facebook giallorossa, tutti gli altri tamponi hanno dato esito negativo. “La Società – si legge – ha comunque sensibilizzato tutti i suoi tesserati all’isolamento domiciliare e al rispetto delle regole anti Covid. Il Cittanova Calcio ringrazia l’ASP di Reggio Calabria per il costante dialogo avviato e per la sensibilità dimostrata. Nei prossimi giorni la Società provvederà a ripetere i test per tutti i suoi tesserati al fine di monitorare nel miglior modo possibile il periodo di isolamento”.