Coronavirus – Positivo un calciatore del Crotone: attivate le procedure previste dal protocollo

30 Ottobre 2020 19:54

Il Crotone comunica un caso di positività al Coronavirus nella propria rosa: Salvatore Molina ha contratto la malattia ed è lievemente sintomatico

Nuovo caso di Coronavirus in Serie A, queste volte fra le file del Crotone. Il club calabrese ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale la positività di Salvatore Molina, riscontrata successivamente all’esito dei test molecolari effettuati in vista della partita di Serie A contro l’Atalanta. Nel comunicato si legge: “il Football Club Crotone comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, è stato rilevato un nuovo caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il tesserato, il calciatore Salvatore Molina, è lievemente sintomatico ed è stato immediatamente sottoposto ad isolamento domiciliare. Sono inoltre state attivate tutte le procedure previste dal protocollo in vigore“.