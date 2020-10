Coronavirus, positivo anche il numero 1 del golf Dustin Johnson

14 Ottobre 2020 10:03

Un altro grande nome dello sport è risultato positivo al Coronavirus: il PGA Tour conferma la positività di Dustin Johnson, numero 1 al mondo del golf

I casi di Coronavirus nel mondo continuano a salire, scollinando quota 38 milioni. Secondo gli ultimi dati raccolti dalla Johns Hopkins University, le persone attualmente contagiate dal Covid-19 sono 38.130.829, i decessi confermati dall’inizio della pandemia risultato invece essere 1.086.156. Il Coronavirus non risparmia nemmeno gli sportivi. Dopo il contagio di Cristiano Ronaldo, avvenuto nella giornata di ieri, quest’oggi tocca ad un altro grande nome dello sport annunciare la propria positività al Covid: Dustin Johnson, numero 1 al mondo del golf. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato del PGA Tour. Dustin Johnson ha effettuato il tampone lo scorso weekend dopo aver mostrato alcuni sintomi, mettendosi in autoisolamento. “Chiaramente sono molto dispiaciuto – ha dichiarato Johnson – non vedevo l’ora di tornare a giocare questa settimana, ma farò di tutto per tornare il prima possibile“.