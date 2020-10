Coronavirus, sale a 43 il numero dei positivi a Sinopoli: gli ultimi aggiornamenti

12 Ottobre 2020 12:00

Coronavirus, aumentano i casi a Sinopoli: il comunicato della Protezione Civile

“Si informa la cittadinanza che come comunicato dall’Asp di Reggio Calabria al comune di Sinopoli, sono state rilevate complessivamente 43 persone positive al Covid-19. Inoltre, condizioni meteo permettendo, in piazza Vincenzo Capua, si sta provvedendo ad installare un gazebo per effettuare i tamponi ai cittadini che hanno presentato richiesta presso il proprio medico curante. Ricordiamo che è fondamentale rispettare le norme anti Covid-19 quali: distanziamento, uso di guanti e mascherine e spostamenti solo in caso di comprovata necessità”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla Protezione Civile di Sinopoli.