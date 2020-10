Coronavirus, sale a 17 il numero dei positivi a Sant’Eufemia d’Aspromonte: gli ultimi aggiornamenti

12 Ottobre 2020 12:08

Coronavirus, aumentano i positivi a Sant’Eufemia d’Aspromonte

“Si comunica ai cittadini che, ad oggi, il numero ufficiale di casi positivi al Covid-19 presenti sul territorio comunale è di 17, dunque quattro in più rispetto alla precedente comunicazione. Ricordiamo inoltre che altri tamponi sono stati effettuati e sono in attesa di essere processati. Invitiamo caldamente a non creare allarmismi e ad attenersi solo a fonti ufficiali, seguendo scrupolosamente le norme anti contagio“. E’ questo il post pubblicato su Facebook dalla Protezione Civile di Sant’Eufemia d’Aspromonte.