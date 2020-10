Coronavirus, in Serie B non solo Reggina: ci sono altri tre positivi al Monza, ma sono tutti asintomatici

10 Ottobre 2020 12:15

Non solo Reggina in Serie B: con una nota ufficiale, infatti, il Monza ha comunicato altri tre positivi al Coronavirus, ma sono tutti asintomatici

“A.C. Monza informa che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra”. Lo comunica il club brianzolo con una nota ufficiale. In Serie B non solo Reggina dunque, con la positività di Plizzari contratta in Under 21, ma anche Monza, che dopo i due contagiati di qualche giorno fa ne conta ora altri tre.

“I tre calciatori – si legge ancora nel comunicato – sono completamente asintomatici, e come da normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio. Per tutti gli altri componenti della squadra, che sono risultati negativi ai tamponi, gli allenamenti continueranno come previsto dal protocollo federale”.