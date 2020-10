16 Ottobre 2020 12:35

Coronavirus: 4 nuovi casi a Polistena, erano già in isolamento fiduciario presso la propria abitazione in attesa del tampone che poi ha dato purtroppo esito positivo

“Questa mattina abbiamo appreso della positività di quattro nostri concittadini al coronavirus, fortunatamente appartenenti allo stesso nucleo familiare. Le persone coinvolte erano già in isolamento fiduciario presso la propria abitazione in attesa del tampone che poi ha dato purtroppo esito positivo. Pertanto tutti i soggetti coinvolti che comunque stanno bene, rimangono circoscritti ad un ambito familiare ristretto, non avendo avuto, gli stessi, contatti con persone esterne negli ultimi 7 giorni“. E’ quanto afferma il sindaco di Polistena, Marco Policaro. “Inoltre abbiamo appreso oggi dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale che è stato riscontrato un caso tra gli operatori del presidio seppure lo stesso lavoratore non risieda a Polistena. Per prevenire ulteriori contagi sono state disposte attività di sanificazione nei luoghi pubblici dove tutte le persone coinvolte sono state negli ultimi giorni. L’Amministrazione Comunale, in stretto contatto con il Dipartimento Prevenzione dell’ASP e le forze dell’ordine, sta monitorando la situazione assicurando il pieno rispetto delle disposizioni di quarantena obbligatoria, assistendo concretamente ed ove richiesto tutte le persone che a vario titolo abbiano avuto contatti o si trovino in situazioni di isolamento fiduciario. Invitiamo tutti cittadini, vista la crescita esponenziale dei casi a livello generale, ad osservare scrupolosamente i comportamenti e le prescrizioni dovute a tutela della salute di tutti, nonché a relazionarsi per qualunque necessità con le competenti autorità sanitarie”, conclude.