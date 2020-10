Coronavirus: un caso positivo a Polistena, emesso provvedimento di quarantena domiciliare obbligatoria

13 Ottobre 2020 16:59

Coronavirus: un caso positivo a Polistena, lo comunica il sindaco Marco Policaro

“Questa mattina le Autorità sanitarie hanno formalizzato la positività al COVID19 di un nostro concittadino, il quale pur avendo altre patologie, non presenta sintomi caratteristici dell’infezione. Per lo stesso è stato emesso provvedimento di quarantena domiciliare obbligatoria. Nei giorni scorsi è stato fatto uno screening di tutte le persone con cui è venuto a contatto“, è quanto scrive in una nota il sindaco di Polistena, Marco Policaro. “I risultati dei primi tamponi -prosegue- compresi quelli dei suoi più stretti congiunti, sono di esito negativo. Pertanto, fiduciosi e attenti, siamo in contatto con l’Asp e le forze dell’ordine per assicurare il monitoraggio complessivo della situazione dei contagi sul territorio di Polistena cercando di tutelare la salute di tutti. Anche nei giorni scorsi gli allarmismi circa altre possibilità di contatto con soggetti portatori di Covid si sono rivelati infondati. L’invito ai cittadini è sempre quello di rivolgersi alle autorità preposte qualora si presentino possibili Incertezze sui comportamenti tenuti o da assumere in caso di contatti dubbi con persone esposte. La situazione al momento è ampiamente sotto controllo e lavoriamo per mantenerla tale”, conclude.